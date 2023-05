Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ponad 50 unikalnych przedmiotów z miasta Darłowo i jego nadmorskich dzielnic - Darłówka Wschodniego i Zachodniego pokazał po raz pierwszy kolekcjoner ze Starego Jarosławia. To prawdziwe skarby z Darłowa sprzed okresu II wojny światowej. Co można zobaczyć?

Rodziny w show–biznesie, gdzie karierę robi kilka pokoleń, to dość częste zjawisko. W Polsce również nie brakuje spokrewnionych ze sobą gwiazd. Nad ich powiązaniami wielu widzów czy słuchaczy nawet się nie zastanawia. Tymczasem bywa i tak, że aktor, którego oglądamy w ulubionym serialu albo piosenkarka, której piosenki lubimy, okazują się być dziećmi znanych rodziców. Jesteś ciekawy, co to za przypadki? Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin przedstawiamy znane rodziny w polskim show–biznesie.

W Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie Tomasz Karolak. Widzowie zobaczyli program pt. "50 i co?". Czyli rockowo - gadany stand up muzyczny. To swojego rodzaju podsumowanie drogi aktora, muzyka i też wokalisty. Ten autorski show zawitał do SDK w niedzielę - 14.05.2023 r.

Rozpoczęły się Dni Darłowa 2023 od biegów dzieci w ramach VII Biegu Króla Eryka Pomorskiego. Impreza dla dzieci była zorganizowana na terenie Zespołu Szkół Morskich, na bieżni tartanowej. To tutaj rozbiło się miasteczko biegowe Klubu Biegacza Darłowskie Charty prowadzone wspólnie z samorządem - miastem Darłowo.