Prasówka Darłowo 6.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Groźne zdarzenie drogowe w okolicy miejscowości Zakrzewo (gm. Darłowo) w czwartek - 05.10.2023 r. - popołudniu. Strażacy ze Sławna informują, że Ford zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny.

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.