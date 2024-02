Prasówka Darłowo 6.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Barwna zabudowa, obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO, słoneczne plaże i okoliczne winnice – oto serce Porto, drugiego największego miasta Portugalii. Jeśli marzycie o przeniesieniu się do bajkowej krainy, w której średniowieczna zabudowa łączy się z nowoczesną architekturą, Porto z pewnością was zachwyci. Co warto zobaczyć w tym pięknym zakątku Europy?