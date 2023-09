Prasówka Darłowo 26.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Zobaczcie niezwykły widok na niebie nad Sławnem. Przelot śmigłowców wojskowych. Przelot różnego rodzaju maszyn. Jedne z nich to ciężkie śmigłowce transportowe Boeing. Są to maszyny transportowe.

W poniedziałek - ok. godz. 19 - 25.09.2023 r. w centrum Sławna czuć dziwny zapach. Co? Sprawdzają to strażacy i pogotowie gazowe. Badają ulicę Mielczarskiego i okolicę Bramy Słupskiej.

Regionalbus... ‘’Cudze chwalicie, swego nie znacie...’’ - z tym przewodnim hasłem wyruszyły 2 autokary ( grupa ze Sławna i Darłowa ), łącznie 105 osób, aby odkryć często nieoczywiste atrakcje Powiatu Sławieńskiego. Projekt miał kilkuletnią przerwę spowodowaną pandemią, więc był bardzo oczekiwany.