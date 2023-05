Prasówka Darłowo 24.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Wybraliśmy się we wtorek - 23.05.2023 r. na targowisko miejskie w Sławnie. Sprawdziliśmy dla Was ceny owoców, warzyw, kwiatków, ale i także rowerów, czy mebli. Zobaczcie je na zdjęciach.

Na Wyspie Łososiowej w Darłowie zorganizowano 10 Darłowski Pchli Targ! Jak było? Świetnie! Zobaczcie to na zdjęciach. To było kapitalne zwieńczenie Dni Darłowa 2023! Organizatorzy Darłowskiego Pchlego Targu: Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Miasto Darłowo, Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. Co dalej w kulturze w Darłowie?