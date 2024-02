Prasówka Darłowo 22.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Darłowo 22.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Samorząd - miasto Darłowo chce poprawić dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jaki ma na to pomysł? Otwarcie publicznej przychodni we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Szpitalem Powiatowym w Sławnie. Miało już miejsce spotkanie w tej sprawie. Są konkretne decyzje.