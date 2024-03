Prasówka Darłowo 21.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Spektakularny finał protestu rolników w Sławnie. To było zaskoczenie.... Zobaczcie na zdjęciach.

Szukasz pomysłu na nowoczesne potrawy wielkanocne? W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. przepis na zupę chrzanową, tatar ze śledzia i awokado, łososia w cieście francuskim czy sałatkę łabędzi puch. Nie zabraknie również słodkości. Sprawdź nasze pomysły na nietypowe potrawy wielkanocne.

W Sławnie protest rolników na DK6 w rejonie ulicy Gdańskiej. To tutaj są poważne utrudnienia drogowe dla kierowców. W tym miejscu jest także krótka uliczka bez wyjazdu i to tutaj rolnicy ustawili stół oraz rozpalili ogień w koksowniku i tutaj pieką kiełbaski w ten sposób się grzejąc i posilając. Zobaczcie to na zdjęciach.