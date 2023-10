Prasówka Darłowo 20.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10, w Darłowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Pomiłowie powstaje potężna konstrukcja. Byliśmy tam. Zdjęcia ”?

Prasówka Darłowo 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Pomiłowie powstaje potężna konstrukcja. Byliśmy tam. Zdjęcia W Pomiłowie (gmina Sławno) budowana jest potężna konstrukcja. Już widać zbrojenia, już jest lany beton... To będzie wielki most - estakada. Czyli część ekspresowej drogi S6 ze Szczecina do Trójmiasta. Zobaczcie zdjęcia z bardzo trudnego odcinka tej inwestycji. Tu do pokonania są podmokłe łąki, pola, czy Kanał Miejskie wpadający do rzeki Wieprzy.

📢 Adele przyznała się, że od 3 miesięcy nie pije alkoholu. „Byłam na granicy uzależnienia”. Tak alkohol wpływa na kobiety Brytyjska wokalistka znana z takich hitów jak „Rolling in the Deep” czy „Hello” wyznała, że nie pije alkoholu od ponad trzech miesięcy. Jak mówi, od zawsze była zafascynowana alkoholem. 35-latka przyznała, że w wieku 20 lat była na granicy uzależnienia. Jak alkohol wpływa na kobiety? Dowiedz się, jakie są objawy alkoholizmu u kobiet.

📢 Nie możesz się zebrać do działania? Poszukaj inspiracji w tekstach znanych postaci. Te cytaty motywacyjne pomogą ci się wziąć do pracy Cytaty motywacyjne są bardzo często wyszukiwane przez internautów. Dlaczego? Bo słowa naprawdę motywują nas do działania. W szczególności jeśli wypowiadane są przez znane postaci, które są dla nas autorytetem albo, z którymi się utożsamiamy. Mogą być to osoby ze świata sportu, biznesu, polityki czy sztuki. Zobacz, jak wykorzystywać w codziennym życiu teksty pomagające dążyć do celu i wybierz swoje motto na dzisiaj.

Prasówka 20.10 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Międzynarodowe sukcesy modelarzy z Darłowa. Tworzą cacka. Zdjęcia Modelarze działający w Darłowskim Ośrodku Kultury w Darłowie odnoszą sukcesy w Polsce i na świecie. Właśnie zaliczyli dwie bardzo udane imprezy. Jedną w Czechach, a drugą w Szczecinie.

📢 Minister Maląg: Pieniądze na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie Wbrew słowom pani poseł Pauliny Hennig-Kloski środki na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok - napisała w środę na portalu X (dawniej Twitter) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

