Prasówka Darłowo 19.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Policja informuje, że w parku miejskim niedaleko mostu na Kanale Miejskim prowadzącego na ul. J. Narodowej w Sławnie doszło do napaści i pobicia 28-latka. Według policji m.in. w ruch poszła butelka.

Szukacie atrakcji na wakacje nad Bałtykiem? Polecamy Wam świetną trasę rowerowo - pieszą. Można wystartować z Darłowa i dojechać nią do Jarosławca. To ok. 15 km w jedną stronę. Atuty? Po jednej stronie Bałtyk, po drugiej piękne sosnowe lasy. Zobaczcie jak wygląda ta trasa na zdjęciach.