Prasówka Darłowo 17.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

W piątek - 15.03.2024 r. - Sławieński Dom Kultury w Sławnie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławsku. Uczniowie wzięli udział w warsztatach świątecznych - wielkanocnych podczas których wykonali jaja metodą decoupage. Milusińscy obejrzeli również najnowszą animację - kino SDK - "KUNG FU PANDA 4".

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.