Prasówka Darłowo 10.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Darłowie nie minęło Cię nic ważnego

Nowojorski krajobraz nieustannie zaskakuje, ale jeden budynek przy ulicy Thomas Street 33 wyróżnia się na tle innych, budząc mieszankę zaciekawienia i niepokoju. To monumentalne 40-piętrowe dzieło architektury, które przyciąga uwagę nie tylko swoją wysokością, ale również brakiem okien. Czym jest ten tajemniczy drapacz chmur, i co kryje się za betonowymi ścianami?

Lubicie się bawić w weekendy, ale boli was przepłacanie za noclegi, zwłaszcza jeśli w wybranym przez was mieście wcale nie ma tak wielu dobrych atrakcji? Jest na to rada! Najnowszy ranking wskazuje, w których miastach Europy jest najwięcej wysoko ocenianych atrakcji, a noclegi kosztują najmniej. Na liście znalazło się wiele zaskakujących miast, w tym jedno z Polski. Przekonajcie się, gdzie powinniście zaplanować weekendową wycieczkę, by dobrze się bawić bez przepłacania.