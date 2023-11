Prasówka 8.11.2023 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11, w Darłowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA]”?

Prasówka Darłowo 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Twój Profil Zaufany wygasł i nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta? Zobacz, co zrobić w takiej sytuacji Wiele profili zaufanych wygasło 31 października 2023 roku, czego skutkiem jest też brak możliwości zalogowania się do IKP – Internetowego Konta Pacjenta. Co zrobić, żeby znów mieć pełny dostęp do swoich danych? Podpowiadamy, jak postępować, jeśli twój Profil Zaufany wygasł. Zajmie ci to tylko kilka minut.

📢 W gm. Sławno wyrasta potężna konstrukcja. Imponujący postęp budowy S6. Byliśmy tam. Zdjęcia Trwa budowa ekspresowej drogi S6 w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie) i na terenie pobliskiego województwa pomorskiego. W tym pierwszym bardzo trudny odcinek do pokonania jest w okolicy wsi Pomiłowo (gm. Sławno) i tu powstaje potężna estakada. Zobaczcie to na zdjęciach.

Prasówka 8.11 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczystości i imprezy z okazji Święta Niepodległości w Sławnie i Darłowie - 11.11.2023. Zapraszamy Zapraszamy na imprezy i uroczystości z okazji Święta Niepodległości -11.11.2023 r.. Zapraszamy do Sławna i Darłowa. Poniżej przygotowaliśmy poradnik - co, gdzie, kiedy i o, której godzinie. Polecamy.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w pażdzierniku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne zawodniczki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. 📢 Liczne przypadki zakażeń wśród turystów w Hiszpanii. Jakie są objawy infekcji? Może być niebezpieczna Cześć turystów przebywających w ostatnim czasie na terenie Hiszpanii została zainfekowana kryptosporydiozą – pasożytniczą chorobą jelitową. Jej objawy są niezwykle dokuczliwe i mogą być niebezpiecznie dla dzieci, osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością. Co jest źródłem zakażenia? 📢 Złote monety wysypały się z puszki. W ziemi znaleźli skarb. Zobaczcie zdjęcia Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna zanotowała sukces. Jej członek - Andrzej odkrył skarb! Konkretnie - jak informuje SGE - 70 złotych monet w metalowej puszce, 20, 10 i 5 dolarów oraz 15 i 5 ruble. Złoto próby 900.

Waga 404 gramy. Zobaczcie znalezisko na zdjęciach udostępnionych NAM przez SGE.

📢 Premiery Disney Plus – listopad 2023. Keanu Reeves w niecodziennej roli, zwariowane seriale, klub piłkarski i nowe sezony hitów Listopad przynosi ze sobą wiele, w tym także tak pozytywne rzeczy, jak nowe filmy i seriale. Dotyczy to również serwisów streamingowych, w tym popularnego w Polsce Disney Plus. Co nowego pojawi się w ofercie platformy w listopadzie? Jest coś dla fanów Keanu Reevesa, piłki nożnej, akcji i tajemnic, a nawet konkretnie dla miłośników filmu „Australia”. Przekonajcie się sami i zobaczcie ofertę Disney Plus na listopad 2023.

📢 „Złoty chłopak” odcinek 50. Sesja zdjęciowa okazuje się hitem! Ferit nie chce, by świat ją zobaczył! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 50. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Sesja zdjęciowa wypada znakomicie, lecz Ferit uważa, że zdjęcia Seyran są zbyt odważne i nie powinny się ukazać. Ponownie przyłapuje ojca w dwuznacznej sytuacji z İfakat! Sprawdź, co się wydarzy w 50. odcinku „Yalı Çapkını”!

