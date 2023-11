Prasówka 7.11.2023 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Listopad przynosi ze sobą wiele, w tym także tak pozytywne rzeczy, jak nowe filmy i seriale. Dotyczy to również serwisów streamingowych, w tym popularnego w Polsce Disney Plus. Co nowego pojawi się w ofercie platformy w listopadzie? Jest coś dla fanów Keanu Reevesa, piłki nożnej, akcji i tajemnic, a nawet konkretnie dla miłośników filmu „Australia”. Przekonajcie się sami i zobaczcie ofertę Disney Plus na listopad 2023.