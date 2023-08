Prasówka 29.08.2023 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08, w Darłowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Noskowie świetne dożynki gm. Sławno 2023. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Darłowo 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Noskowie świetne dożynki gm. Sławno 2023. Zobaczcie zdjęcia Dożynki gminy Sławno 2023 w Noskowie są za nami. Tegoroczne święto plonów było bardzo udane. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. M.in. głos zabierał Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA życząc rolnikom pomyślności. Po części oficjalnej zapoczątkowanej mszą św. i korowodem dożynkowym przyszedł czas na zabawę i konkurencje. Swoje stosika wystawiło 15 sołectw gminy Sławno.

📢 Kto dostanie podwyżkę w 2024 r.? Te osoby mogą liczyć na większe wynagrodzenia. Oto zapowiedzi rządu Podwyżki w 2024 r. - kto może na nie liczyć? To zatrudnieni w budżetówce, mundurowi, służby publiczne, urzędnicy. Oprócz tego podwyżkę, czyli waloryzację świadczenia otrzymają emeryci i renciści oraz jedna szczególna kategoria zatrudnionych. To osoby zarabiające płacę minimalną. Jakie są zapowiedzi i ile miałyby wynieść podwyżki w przyszłym roku? Takie są konkretne wartości procentowe. Wzrosną także składki do ZUS-u.

📢 „Palce umarlaka” spotkasz w lesie i parku. Ten grzyb wygląda jak z horroru, ale czy jest się czego bać? Oto próchnilec maczugowaty „Palce umarlaka” to potoczna nazwa grzyba, natomiast oficjalna to próchnilec maczugowaty. Zdecydowanie odbiega wyglądem od apetycznych borowików, podgrzybków, kurek, czy kani. Jest dość pospolity i jeśli tylko dobrze przyjrzymy się ściółce lub pniom – pewnie go wypatrzymy. Sprawdź, jak wygląda grzyb „palce umarlaka”, gdzie go można spotkać i czy jest jadalny.

Prasówka 29.08 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

