Prasówka 27.01.2024 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

W świecie ekstremalnych osiągnięć pojawiła się nowa gwiazda — Katarzyna Jakubowska, znana jako Królowa Lodu, założycielka grupy MORSjANKI i MORSjANIE, stała się rekordzistką Guinnessa. Jej wyczyn, to nie tylko zapis w księdze rekordów, lecz także opowieść o sile ludzkiego ducha i zdolności do triumfu nad ekstremalnymi wyzwaniami.

We czwartek, 25 stycznia, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Zakłada on uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Teraz projekt trafi do dalszych prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Za dalszymi pracami nad projektem opowiedziały się PiS, KO, Polska 2050-TD, PLS-TD i Lewica.