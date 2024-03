Prasówka 13.03.2024 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, podczas zakupów, zauważył osobę poszukiwaną. Funkcjonariusz rozpoczął obserwację mężczyzny jednocześnie powiadamiając swoich kolegów z wydziału, aby przyjechali go wspomóc. Po sprawdzeniu okazało się, że 27-letni mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie celem zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. 27-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, a stamtąd trafi za więzienne kraty.

Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej - uroczystości z okazji 79 rocznicy włączenia Ziemi Darłowskiej do Polski. Jak co roku dzień ten stanowił wyjątkową okazję do uhonorowania historii, kultury i dziedzictwa naszego miasta, które z dumą pielęgnowane jest przez kolejne pokolenia.