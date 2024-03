Prasówka 1.03.2024 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Prasówka Darłowo 1.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przyprawa dostępna w sieci sklepów może zawierać toksyczne związki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Nadmierne spożycie grozi zaburzeniami trawiennymi i może prowadzić do uszkodzenia wątroby i płuc. Auchan wycofuje ze sprzedaży partię produktu. Jeśli masz go w domu – nie używaj! Wyrzuć albo zwróć do sklepu, a otrzymasz zwrot pieniędzy.