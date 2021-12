Powiat sławieński zyska 10 nowych połączeń autobusowych. Lepszy dojazd do szkół, czy urzędów

Sprawniejsze przemieszczanie się mieszkańców po terenie powiatu sławieńskiego, lepsza możliwość załatwienia spraw w urzędzie, czy w banku - takie były cele uruchomienia nowych połączeń na terenie powiatu.

- Uczniowie szkół średnich będą mieli ułatwiony dojazd do i ze szkoły, a mieszkańcy z terenów wiejskich będą mogli dojechać do lekarza, urzędu czy sklepu zlokalizowanego w mieście. Godziny kursowania rannych i popołudniowych autobusów będą dostosowane do godzin pracy szkół. Dodatkowo uruchomione będą kursy przedpołudniowe i wieczorne ułatwiające przejazd w innym celu niż dojazd do szkoły - przekazała nam Ewa Madalińska - Marciniak, naczelnik wydziału komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Dofinansowanie na uruchomienie 10 nowych połączeń starostwo otrzymało w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania to 1.384.992 zł.

- Dzięki środkom zewnętrznym oraz dobrej współpracy z gminami Sławno, Darłowo, Postomino, Miasto Darłowo i Miasto Sławno od nowego roku sieć połączeń komunikacyjnych połączy małe miejscowości naszego powiatu z miastami - zaznacza naczelnik. Organizatorem transportu będzie Powiat Sławieński.