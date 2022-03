Powiat sławieński wspiera partnerski region z Ukrainy

Z pierwszym transportem do ogarniętej wojną Ukrainy wyjechali z powiatu sławieńskiego na początku marca.

- Wcześniej przewoziliśmy agregaty prądotwórcze, stacje radiowe. Teraz była pomoc bieżąca dla szpitali, ale także takie rzeczy jak latarki, powerbanki, koce i rozmaite medykamenty. Wszystko zostało zakupione przez Starostwo Powiatowe w Sławnie - opowiada nam Jarosław Lichacy, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Z pomocą wjechali na teren Ukrainy i dotarli do miejsca przeładunku, w którym spotkali się z przedstawicielami partnerskiego powiatu Horodenka. We wspomnianym powiecie na razie nie spadają bomby, ale przywożeni są tam ranni żołnierze.

Sam wjazd na Ukrainę odbywał się tak jak dawniej, jednak powrót był zdecydowanie trudniejszy.

- Staliśmy ponad 4 godziny, ponieważ była informacja, że będzie atak od strony Białorusi na zachodnią Ukrainę. Nie jestem w stanie tego opisać, jak to wygląda. Jak się tam jest, to widzi się zupełnie inny świat. Widać panikę, strach i uciekających ludzi. Są kobiety, dzieci, zwierzęta. Widać też samochody, w których jest cały dobytek. To są po prostu ludzie uciekający przed wojną. W którymś momencie pomyślałem, że to koniec. Nie wiadomo było skąd nastąpi atak. Myśli były różne. Na szczęście po kilku godzinach granica była ponownie otwarta i mogliśmy wjechać do Polski - wspomina nasz rozmówca.