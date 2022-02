Powiat sławieński: Samorządy szukają miejsc zakwaterowania uchodźców

List z prośbą o niezwłoczne wytypowanie obiektów, które mogłyby umożliwić ewentualne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy dostało Starostwo Powiatowe w Sławnie, które koordynuje działania w tej sprawie. Pisma skierowano także do gmin powiatu sławieńskiego. W prośbie jest też wskazanie przedsiębiorców, którzy wyrażają chęć udzielenia wsparcia w zakresie zakwaterowania i opieki w razie zaistniałej potrzeby.

- Z naszej strony będziemy starali się upublicznić to na stronach powiatu, wyślemy to też do przedsiębiorców. Jeśli dany przedsiębiorca się zgodzi, to będzie musiał wskazać, jakie są ewentualne koszta wyżywienia i zakwaterowania - mówił nam na początku tygodnia Andrzej Protasewicz, wicestarosta sławieński. Do godzin popołudniowych w środę (16 lutego) samorządowcy musieli przedstawić listę wytypowanych obiektów.

.

W przypadku powiatu sławieńskiego, jednym z branych pod uwagę był lokal z odrębnym wejściem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławnie. Drugim miejscem był budynek internatu przy liceum w Sławnie. Jest tam lokal z trzema pokojami, jednak już wiadomo, że nie zostanie wytypowany ze względu na potrzebę remontu mieszkania.