Powiat sławieński: Oszustwo "na pracownika wodociągów"

Sławieńscy policjanci ostrzegają także przed nową formą oszustw „na policjanta”, której ofiarami staje się coraz więcej osób w podeszłym wieku. Metoda działania przestępców jest podobna do sposobu oszustw metodą "na wnuczka", a przestępcy opowiadają przez telefon swoim potencjalnym ofiarom, zwłaszcza osobom starszym nową historię.

Poszkodowanym był 90-letni mieszkaniec Sławna. Policja prosi, żeby uważać kogo wpuszcza się do mieszkania. Apeluje także aby sprawdzać identyfikatory, czy też inne dokumenty, którymi powinni się przedstawiać pracownicy różnych służb.

- Dwóch nieznanych jak do tej pory sprawców, chcąc odczytać liczniki wodomierzy weszło do jednego z mieszkań na terenie Sławna. Podawali się za pracowników wodociągów. Dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 1400 złotych - informuje asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Do tej pory stosowana była przez oszustów metoda „na wnuczka”, jednakże dzięki nagłośnieniu tego rodzaju oszustw, sprawcy stosują ją coraz rzadziej. Dla osiągnięcia zamierzonego celu, sprawcy zmodyfikowali metodę stosując nową „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚ”. Początkowo do seniora dzwoni osoba, która najczęściej podaje się za krewnego, prosząc o pilną pożyczkę. Po chwili ze starszą osobą kontaktuje się „łącznik”, który podaje się za policjanta, który potwierdza, że krewny znalazł się w trudnej sytuacji. Domniemany funkcjonariusz radzi, aby rozmówca przekazał pieniądze osobie wskazanej, a on w zamian sytuację załatwi sprawę.

Policjanci nigdy nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy! Jeżeli mają Państwo wrażenie, że ktoś próbuje oszukać Państwa lub kogoś z bliskich Państwu osób prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym Policji na bezpłatny numer 112.