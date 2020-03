Powiat sławieński. Ośrodki pomocy społecznej w gotowości

W Sławnie pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają zapewnione osoby będące w kwarantannie. Jak jeszcze wczoraj informował nas MOPS nie wymagały one pomocy w postaci zrobienia zakupów. O dowiezienie zakupów poprosiła starsza kobieta, która nie jest objęta kwarantanną, ale skorzystała możliwości, jaką oferuje MOPS. - Cały czas jesteśmy gotowi do służby, ale w pozycji wyczekującej. Mamy włączony telefon na 24 godziny na dobę - mówi nam przedstawiciel MOPS w Sławnie. Telefon do ośrodka to 59 810 54 52.

W Darłowie wszyscy w gotowości. Także Urząd Miejski, w którym funkcjonuje całodobowy numer telefonu: 94 314 25 08. Z informacji, które przekazał wczoraj burmistrz Arkadiusz Klimowicz, wynika że w mieście są 42 osoby objęte kwarantanną. Pojawiają się problemy z załatwianiem spraw. Na pomoc wychodzą różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. MOPS (tel. 94 314 67 76) oraz stowarzyszenie My 3 Koty i Psy (tel. 608 601 036), którego wolontariusze będą mogli się zaopiekować kotem lub psem.