Powiat sławieński: Mniej ofert pracy, dużo wniosków o wsparcie przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa wpływa na lokalny rynek pracy. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków o pożyczkę dla przedsiębiorców.

2573 - tyle osób na koniec kwietnia znajdowało się w ewidencji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku (2. 426 os.) liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa o 147 osób tj. 6,1%. Natomiast w odniesieniu do końca marca 2020 roku liczba osób pozostających bez pracy jest wyższa o 103 osoby. - Stan na koniec marca i kwietnia jest wyższy, ponieważ było mało podjęć pracy. Zanotowano również znaczniej mniej ofert pracy, o około 500 mniej w porównaniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego - mówi nam Krystyna Sokolińska, dyrektor PUP w Sławnie. W stosunku do poprzedniego miesiąca we wszystkich gminach powiatu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, w tym w gminie wiejskiej Darłowo - o 20 osób; w gminie miejskiej Sławno - o 20 osób; w gminie wiejskiej Postomino - o 19 osób; w gminie wiejskiej Sławno - o 18 osób; w gminie miejskiej Darłowo - o 14 osób; w gminie wiejskiej Malechowo - o 12 osób.

Lekki wzrost liczby bezrobotnych „W kwietniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie zarejestrowało się 215 osób bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 112 osób. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy - 76 osób, w tym 5 osób podjęło pracę na stanowiskach subsydiowanych. Kolejną dużą grupę wyłączeń z ewidencji stanowią osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy - 6 osób.”- czytamy w statystykach i analizach Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie. Warto zaznaczyć, że spośród bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu - 134 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 62,3% ogółu rejestrujących się. Na koniec tego miesiąca w rejestrach urzędu pozostawało 2028 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, co stanowiło 78,8% ogółu bezrobotnych. W kwietniu do Urzędu Pracy w Sławnie zgłoszono tylko 13 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Bardzo dużo wniosków o pożyczki Do minionego poniedziałku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie wpłynęło 2013 wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych osób na kwotę łączną 9 mln 730 tys. złotych. Z kolei w przypadku firm jednoosobowych, które odnotowały spadek obrotów, wpłynęło 240 wniosków na kwotę łączną ponad miliona złotych. Jeśli chodzi o dofinansowanie kosztów do wynagrodzeń dla mikro i średnich przedsiębiorstw -wpłynęły 222 wnioski na kwotę 4 mln 219 tys. dla 890 pracowników. 3 organizacje zatrudniające łącznie 27 osób uzyskały dofinansowanie dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na łączną kwotę ponad 53 tysięcy złotych. Wnioski o wsparcie wciąż są przyjmowane.

