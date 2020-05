Powiat sławieński: Chciał przelać 50 groszy, a stracił prawie 3 tysiące złotych

Brak klientów i brak rezerwacji. Przedsiębiorcy z Darłowa w trudnej sytuacji

Jak długo to wszystko potrwa? - to pytanie zadaje sobie dziś wiele osób odnosząc się do pandemii koronawirusa. Pytają także lokalni przedsiębiorcy z Darłowa, którzy z coraz większym niepokojem przyglądają się obecnej sytuacji w kraju.