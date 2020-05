Powiat sławieński: Bezterminowy bilet ratuje nasze kina

Od dwóch miesięcy nie odbywają się żadne masowe wydarzenia kulturalne, nie ma projekcji filmów, wystaw i wielu spotkań. Kultura i rozrywka jednak nie umarła, można w niej uczestniczyć wirtualnie, np. z kinem Bajka w Darłowie. Można też zakupić bezterminowy bilet na film i wykorzystać go w dowolnym dniu po otwarciu kin.

Maj zawsze był miesiącem obfitującym w ciekawe plenerowe wydarzenia. Co roku przecież mamy Festiwal Orkiestr Dętych, Dni Sławna, Dnia Darłowa...Tym razem jest inaczej, cicho i smutno, o czym mówi wiele osób, które tęskni za „normalnością”. Naprzeciw wychodzi m.in. Darłowski Ośrodek Kultury, który przygotował serię interesujących wirtualnych spotkań. Poprzez Facebooka DOK-u możemy oglądać warsztaty, rozmowy, czy słuchać wieczorynki. Już w sobotę (16 maja), o godz. 18:00 kolejne wyjątkowe wydarzenie - 100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Z tej okazji Darłowski Ośrodek Kultury przygotował streaming live z biografem Marcelem Woźniakiem. - Autor „Złego” jest patronem roku 2020 w Polsce. Mieszkańcom Darłowa znany jest przede wszystkim za sprawą powieści „Siedem dalekich rejsów” i filmu „Naprawdę wczoraj” - przypomina Magda Burduk, dyrektorka DOK-u.

W trakcie spotkania live na Facebooku Marcel Woźniak opowie o pisarzu i jego związkach z miastem króla Eryka.

Magda Burduk poleca również inne ciekawe spotkania online, w tym dobranocki, tańce, rytmikę, modelarstwo i plastykę (Agnieszka Gozdalska pokazuje nam jak zrobić: sitko na kubek do zaparzania herbaty, przydatne sitko do mydelniczki, a także sitko, które przyda nam się do kompozycji kwiatowych). Więcej informacji można znaleźć na FB Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz Poczekalni Kultury.

Uratujmy kina „Uratujmy polskie kina - miejsca pierwszych randek, rodzinnych wypadów, wyjątkowej atmosfery podsycającej emocje płynące z ekranu.”- czytamy na stronie wspieramy-kina.pl. Do tej ważnej w dzisiejszych czasach akcji dołączyło kino Bajka w Darłowie oraz kino w Sławnie. Pomoc jest bardzo istotna, bo w połowie marca kina straciły wszelkie źródła dochodu.

Dla wielu obecna sytuacja oznacza walkę o przetrwanie. - Kupując bezterminowy bilet do kina można obdarować nim kogoś bliskiego i tym samym wesprzeć lokalne kino - tłumaczy Magda Burduk. Warto pamiętać, że kupując bilet już teraz będziemy mogli go wykorzystać w dowolnym momencie po ponownym otwarciu kina.

- Otrzymujemy maile i informacje, że tęsknią za nami ludzie. Chciałabym przekazać, że my także za wami tęsknimy - mówi Izabela Sozańska- Majchrzak, dyrektorka Sławieńskiego Domu Kultury i dodaje, że czas przestoju SDK wykorzystuje na przygotowanie do ponownego otwarcia w nowym reżimie sanitarnym. Dom Kultury w Sławnie ma podpisane umowy na wydarzenia kulturalne, które z powodu pandemii zostały teraz przełożone, to m.in. koncert zespołu Śpiewająca Rodzina Kaczmarków, który planowany jest na 20 czerwca.

Zamek już dostępny Po blisko 2 miesiącach przerwy w środę otworzono Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. - Możliwość wznowienia działalności muzeum dało nam wydane w dniu 2 maja rozporządzenie Rady Ministrów, które zniosło zakaz wstępu do jego siedziby. Przez ostatnie dni pracownicy zamku i starostwa pracowali nad nowym, dostosowanym do „koronawirusowej” rzeczywistości regulaminem, dającym możliwość zachowania bezpieczeństwa dla zwiedzających i pracowników - mówi Wojciech Wiśniowski starosta sławieński. Zwiedzać można od 10 do 16 w dniach środa-niedziela. Obowiązuje noszenie maseczek, odstęp 2 metry od drugiej osoby oraz dezynfekcja rąk.

