Powiat sławieński: 349 osób w kwarantannie (dane z 26 marca)

Najważniejszą informacją jest fakt, że nie ma ani jednej osoby zarażonej koronawirusem w powiecie sławieńskim. Jak podaje burmistrz Darłowa, w ostatnich dniach do miasta przyjechały osoby z np. Danii, Belgii i Niemiec.

- Przypominam, że w całym mieście są wprowadzone zakazy dotyczące korzystania z urządzeń sportowych, placów zabaw. Bardzo proszę o przestrzeganie tych zakazów i pilnowanie dzieci, żeby nie wchodziły na place zabaw i nie próbowały się tam bawić. To jest niebezpieczne. Notowaliśmy przypadki naruszania przepisów. Były osoby, które wtargnęły na place zabaw, czy na Wyspę Łososiową. Jeśli państwo widzicie, że tak się dzieje, zgłaszajcie to służbom miejskim i policji - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Zakazy korzystania z placów zabaw, czy siłowni plenerowych wprowadzone zostały również w Sławnie oraz w każdej gminie wiejskiej.

Od kilku dni straż miejska w Darłowie, a także policja w Sławnie apeluje do mieszkańców o nie wychodzenie z domów bez pilnej potrzeby. Obostrzenia nie dotyczą dojazdu do pracy, wolontariatu, a także załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, w tym m.in. robienia zakupów, wykupywania lekarstw, czy wyjścia z psem.