Ponad 1300 maseczek od mieszkańców Sławna i okolic trafiło do przychodni i ratowników

- Codziennie mam mnóstwo telefonów i wiadomości od was. Pytacie jak pomóc, co przywieźć, co kupić, czego jeszcze potrzeba... to naprawdę wzruszające, że w zaledwie tydzień czasu stworzyliśmy grupę, gdzie nie jestem w stanie wszystkich z osobna wymienić. Bardzo dziękuję wam wszystkim za tą wspaniałą pomoc - napisała na swoim facebookowym profilu Ewelina Stach, radna Rady Miejskiej w Sławnie, która koordynuje akcją szycia maseczek w Sławnie.

Jak informuje radna, maseczki są codziennie przekazywane do osób, które najbardziej je potrzebują i są na tzw.pierwszej linii frontu. - Trafiły już do przychodni lekarskich, do pani Paczkowskiej i pana Radzika, do sklepów, do ratowników medycznych i do osób zajmujących się transportem sanitarnym. Dodatkowo, dziewczyny z Żukowa wsparły maseczkami strażaków z Janiewic, Gwiazdowa i Żukowa, bo jak wiecie, działamy też na terenie naszego powiatu - pisze Ewelina Stach.