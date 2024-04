Pogoda na jutro dla Darłowa. Zobacz prognozę pogody na poniedziałek, 22.04 w Darłowie

Pogoda na jutro (poniedziałek, 22.04) dla Darłowa

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 3°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 2°C. Opady pojawią się w poniedziałek na 33 %. Ma spaść ok. 0.9 mm deszczu. Nie zapomnij zabrać parasola.

Zgodnie z prognozą pogody Darłowa, w poniedziałek (22.04) wiatr może osiągnąć w porywach do 21 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym -1°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.