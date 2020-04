Podróż pociągiem inna, niż wcześniej. Dowolne miejsca i obowiązkowe maseczki

Liczba kursujących pociągów PKP Intercity została dopasowana do aktualnego zapotrzebowania. To wszystko spowodowane jest wcześniejszymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się. - W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych przez PKP Intercity w dobie, w ramach obowiązującego rozkładu jazdy, obecnie odwołanych zostało około 60% pociągów, a 8% kursuje w relacjach skróconych - informuje nas Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowa PKP Intercity.

Jakie działania zostały podjęte żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom? Drzwi w pociągach otwierane są automatycznie, drużyny konduktorskie wygłaszają komunikaty o możliwości zajmowania dowolnych miejsc w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na wskazane miejsce na zakupionym bilecie.

Spółka planuje również wdrożyć rozwiązanie w systemie, które polega na sprzedaży co drugiego miejsca. Ponadto, gdy zachodzi taka konieczność szczegółowej dezynfekcji poddawany jest cały skład lub jego część. - Dodatkowo w trosce o naszych pracowników wprowadzono dezynfekcje newralgicznych elementów wyposażenia kabin maszynistów w lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych. W ramach czyszczeń stacjonarnych, realizowanych na stacjach postojowych i zwrotnych, każdy pociąg wyposażany jest m.in. w mydło w płynie czy ręczniki papierowe - zapewnia rzeczniczka.