Po orkanie Eunice. Niedzielny spacer po plaży w Darłówku [zdjęcia]

Po chwilowym spokoju meteorolodzy znów zapowiadają silniejszy wiatr. Instytut Meteorologii i gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu sławieńskiego. W nocy z 20 na 21 lutego prognozowane jest wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h. Miejscami mogą wystąpią burze. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są od wczesnych godzin rannych do południowych w dniu 21 lutego.

Kolejna wichura najprawdopodobniej dotrze do nas w środę.