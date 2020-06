Po długiej przerwie wystartowało kino Bajka w Darłowie [ZDJĘCIA]

- Nasi goście przed seansem zostali poproszeni o wypełnienie kart uczestnictwa w seansie, co jest odgórnym zaleceniem a także poddali się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo uczestników seansu - mówi Magda Burduk, dyrektorka Darłowskiego Ośrodka Kultury i zaprasza do korzystania z repertuarowego rozkładu jazdy kina Bajka.

A już w sobotę 13 czerwca o godz. 21:30, na darłowskim rynku w ramach kina plenerowego wyemitowany zostanie film pt.: „Amerykański Brzeg Leopolda Tyrmanda”, do którego o wprowadzenie na żywo poproszony został biograf – Marcel Woźniak. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. Tyrmand 2020.

W przypadku niepogody seans automatycznie zostanie przeniesiony do siedziby kina, przy ul. Morskiej 56.