"Płot nie powstał na złość". Problem z ul. Niemena w Darłowie

Przypomnijmy, że na części nowo powstałej ulicy Niemena (prywatnym odcinku) pojawiły się pręty odgradzające prywatną część ulicy od części publicznej. Część drogi (9 metrowy odcinek) należy do właścicieli prywatnych, a część (3 metrowa) do miasta. Na węższym odcinku mieszkańcy mają duży problem z zawróceniem, czy wyminięciem pojazdu. Na dodatek droga jest tzw. "ślepą uliczką".

Właściciele prywatnej części drogi tłumaczą, że problemy zaczęły się, gdy po drugiej stronie powstały pierwsze domy. Prezentujemy wiadomość, którą przesłali do naszej redakcji.

"W odpowiedzi na artykuł z dnia13 września 2021 roku, jako mieszkańcy prywatnej części ulicy Niemena, pragniemy przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. 9 metrowa część drogi została wydzielona z naszych działek, za które zapłaciliśmy. Na własny koszt położyliśmy w niej sieć wodno-kanalizacyjną oraz utwardziliśmy, aby można było z niej korzystać. Problemy zaczęły się, gdy po drugiej stronie zaczęły powstawać pierwsze domy. Coraz częściej korzystano z naszej części drogi, zwłaszcza ciężki sprzęt z MPGK, które wykonywało w miejskim pasie drogi drugą, równoległą sieć wodno-kanalizacyjną. Na naszą prośbę zostało zorganizowane spotkanie, gdzie zaproponowano nam śmiesznie niską cenę za metr kwadratowy drogi (ok 24 zł na metr kwadratowy, gdzie miasto sprzedaje działki za cenę od 150 do 600zł za metr kwadratowy) oraz utrzymanie jej w standardzie drogi gruntowej, co w przyszłości oznacza rozjechanie jej przez ciężki sprzęt i brak pieniędzy na jej bieżące naprawy. W efekcie miasto wybudowało za publiczne pieniądze 3-metrowy pas drogi, po którym nie ma możliwości wjechać ani sprzęt budowlany, ani straż pożarna. Płot, który powstał nie jest postawiony na złość osób, które chcą się budować, jest jedynie próbą zwrócenia uwagi na istniejącą sytuację. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo łatwo rozporządza się cudzą własnością, nie ponosząc odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Z poważaniem Mieszkańcy ul. Niemena"