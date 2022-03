Pierwszy bocian jest już w powiecie sławieńskim. Przyleciał do Jeżyczek! Wojciech Kulig

Przed godziną 18 do Jeżyczek (gmina Darłowo) przyleciał bocian. To dzień wcześniej, niż w ubiegłym roku, poinformowali mieszkańcy tej uroczej miejscowości. Wszyscy cieszą się, że zwiastuje nadchodzącą wiosnę, a ta rozpocznie się już w niedzielę 20 marca i potrwa do wtorku 21 czerwca.