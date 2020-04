Pierwsze maseczki trafiły do mieszkańców Sławna [ZDJĘCIA]

- Pierwsza partia tak potrzebnych obecnie maseczek trafiła już w ręce mieszkańców. Maseczki zostały dostarczone do domów i skrzynek pocztowych na Osiedlu Północ. W kolejnych dniach sukcesywnie maseczki będą dostarczane do pozostałych domostw - informuje Rafał Szymczewski z Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Łącznie dotychczas rozdysponowano ok. 3000 maseczek. Pierwsza partia trafiła do służb medycznych, mundurowych i przychodni, zaś kolejne partie dostarczane są do mieszkańców. Ponadto maseczki i kombinezony szyją wolontariuszki i pracownicy sławieńskich jednostek.