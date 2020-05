Patriotyczne i radosne majowe święta Hufca ZHP Sławno [ZDJĘCIA]

- Zadaniem najmłodszych było wykonanie z dowolnych materiałów godła RP. Harcerzom, wędrownikom i starszyźnie zaproponowaliśmy przyozdobienie twarzy biało-czerwonym makijażem, natomiast instruktorom - własnoręczne wykonanie kokardy narodowej lub kotylionu - mówi hm. Jacek Błaszczyk, szef biura Hufca ZHP Sławno.

Hufiec dziękuje wszystkim jednostkom, które włączyły się do zabawy, tj.: 2. Gromadzie Zuchowej „Dzielne Gumisie” z Hufca ZHP Szczecin, 6. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Dzieci Neptuna” ze Sławna, 7. Gromadzie Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 8. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Gryf” ze Staniewic, 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna oraz 50. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy.

- Symbole narodowe to wyjątkowe elementy naszego życia. To one podkreślają, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i jakie tradycje oraz wartości chcemy przekazywać innym. Łopoczące flagi, orzeł spoglądający z godła i melodia Mazurka Dąbrowskiego… Czcimy je, szanujemy i z dumą prezentujemy nie tylko podczas oficjalnych świąt państwowych. Są obecne w harcerskiej służbie i towarzyszą nam na co dzień. To chcieliśmy ukazać, zapraszając zuchów, harcerzy i instruktorów do realizacji majowej propozycji programowej pn. „Świętujmy razem” - dodaje.