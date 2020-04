- Autem kierował 21-letni mężczyzna. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia - informuje asp. Kinga Warczak, rzeczniczka policji w Sławnie i dodaje, że mężczyzna został zabrany do szpitala, pobrana została mu krew do badania.

Budynek został sprawdzony. Jak informuje policja mieszkańcy mogą dalej w nim przebywać. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. W akcji uczestniczyły dwa zastępy strażaków, jeden z PSP Sławno a drugi z OSP Ostrowiec.