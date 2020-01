Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy darłowskiego ratusza oraz lokalny historyk przypomina ważne i mniej ważne okrągłe rocznice, który przypadają dla Darłowa w 2020 roku. Prezentujemy część drugą informacji przez niego zebranych.

Jak informuje Leszek Walkiewicz, w roku 1660, a więc 360 lat temu miały miejsce trzy wydarzenia związane z Darłowem. Tego roku Darłowo po trzystu latach przynależności opuściło Hanzę i ustaliło własne opłaty portowe. Jednocześnie do zarządzania portem powołano Radę Portu. W tym roku zmarła księżna Anna de Croy siostra Bogusława XIV, ostatnia pani darłowskiego zamku, która przebywała w nim przez 4 miesiące na przełomie lat 1656/57 podczas wojny północnej. Wówczas to król Polski Jan Kazimierz wystawił księżnej dokument „Alva gwardia”, w którym zapewniał bezpieczeństwo księżnej, miastu Darłowu i książęcej Domenie Darłowskiej.W 1715 – Po obu stronach wejścia do Portu ustawiono stawy świetlne28 lutego 1720 r. 300 lat temu władze Prus zlikwidowały samorządową autonomię miasta Darłowa.31 maja 1840 r. 180 lat temu państwo Pruskie przejęło we władanie darłowski portW 1860- Ruszył nad Wieprzą pierwszy tartak o napędzie parowym o mocy 12 KM. Po późniejszej rozbudowie był to największy tartak w Rejencji koszalińskiej1 grudnia 1890 przeprowadzono spis ludności . Spis wykazał, że Darłowo bez Darłówka liczyło 5494 osoby w tym 2901 płci żeńskiej. W mieście mieszkało 799 dzieci poniżej 6 lat i 910 dzieci w wieku od 6 do 14 latW 1885- U nasady wschodniego falochronu wzniesiono stację pilotów i umieszczono na niej światła nawigacyjne. Taki był początek darłowskiej Latarni Morskiej.W 1895- czyli 125 lat temu wprowadzono pierwsze silniki do napędu kutrówW roku 1900 czyli 120 lat temu wybudowano Miejską Gazownię i rzeźnię. Darłowski młyn zamkowy był największy w rejencji koszalińskiej i zatrudniał 25 robotników. W sylwestrowy wieczór w kościele Mariackim zabłysło światło elektryczne. Na przestrzeni roku 41 par zawarło kościelny związek małżeński, w tym 14 panien młodych bez wianka. Ochrzczono 211 dzieci. Zmarło 200 osób, w tym 104 płci męskiej.W 1915 r. podczas I wojny światowej wprowadzono kartki na żywność: chleb, mleko, cukier, mąkę, masło. W tym czasie ryby morskie łowiło 38 darłowskich rybaków.W 1920 r. sto lat temu w Darłowie utworzono urząd pracy z uwagi na wielkie bezrobocie dochodzące do 50 %. Zimą tego roku władze miasta powołały Uniwersytet Ludowy.W lipcu 1930 r. 90 lat temu otwarto w częściowo wyremontowanym zamku Muzeum powiatowe. Pierwszym kustoszem został Karl Rosenow. W tym samym czasie w miejscowej stoczni rozpoczęto budowę drewnianych kutrów rybackich.1935- Rozpoczęto w Darłówku zachodnim budowę tajnego poligonu do testowania super ciężkiej artylerii kolejowej.7 marca 1945 r. 75 lat temu po walkach z oddziałami Wehrmachtu i Krigsmarine wojska radzieckie z udziałem Polaków zdobyły Darłowo i Darłówko. Rok 1945 otworzył nową kartę w dziejach Darłowa. Po 637 latach te ziemie wróciły do Polski. Ostatnim władcą Królestwa Polskiego, któremu podlegała Ziemia Darłowska był Władysław Łokietek. Pod zarządem brandenburskim i pruskim te ziemie były przez 290 lat.W 1950 r. Założono Miejski Klub Sportowy „Darłovia”. Pierwszym prezesem zarządu był Teodor Niedźwiedziński.Ustawą sejmową zlikwidowano urzędy starostów, burmistrzów, wójtów, a wprowadzono terenowe Rady Narodowe: gminne, miejskie, dzielnicowe, powiatowe i wojewódzkie Rady Narodowe. Organem wykonawczym Rady były jego Prezydia.28 czerwca 1950 Sejm uchwalił utworzenie województwa koszalińskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 prawie wszystkie tereny województwa koszalińskiego włączono do województwa zachodniopomorskiego.28 października 1950. Przeprowadzono nie ekwiwalentną wymianę pieniędzy. Za 100 stare złote płacono 3 nowe złote. Równocześnie wprowadzono zakaz posiadania obcej waluty.6 grudnia 1960 r. utworzono w Darłowie rejonowy oddział Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.27 maja 1990 odbyły się wybory do I kadencji samorządu terytorialnego. Pierwszym przewodniczący Rady Miejskiej wybrano Ireneusza Owsianego. Pierwszym burmistrzem Darłowa wybrano Andrzeja Lewandowskiego.26 lipca 1990 r. W Darłowie erygowano Parafię p.w. św. Gertrudy.Informacje przygotował Leszek Walkiewicz.