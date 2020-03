Ograniczenia w pracy urzędów na terenie powiatu sławieńskiego [NOWE INFORMACJE]

Natomiast od wtorku (17 marca) sytuacja się zmieni. Godziny pracy urzędu będą skrócone. Od 8:00 do 14:00 będą pracować urzędnicy. - Wstrzymujemy od jutra przyjmowanie interesantów. To jednak nie znaczy, że wstrzymujemy załatwianie spraw mieszkańców. Jeżeli ktoś chce załatwić jakiś problem, np. przedłużenie dowodu osobistego lub jakąś inną sprawę, to prosimy o kontakt telefoniczny z ratuszem - informuje Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Jak to wygląda w praktyce? - Interesant dzwoni do urzędu. Pracownik przełącza go na konkretne stanowisko pracy. - Jeżeli by się okazało, że potrzebny jest kontakt osobisty, to wtedy taka osoba idzie do urzędu. Drzwi są zamknięte, Dzwoni dzwonkiem i wtedy ktoś otwiera drzwi i wpuszcza tę osobę do holu ratusza. W holu tej osobie zostanie zmierzona temperatura i będzie miał zdezynfekowane ręce. Interesant zostanie wpuszczony do przedsionka, gdzie jest już zamontowana przezroczysta szyba. Tam będzie urzędnik, który będzie rozmawiał przez szybę z interesantem. Sprawy będą tam załatwiane - tłumaczy burmistrz miasta.

Jak dodaje burmistrz, od wtorku będzie mniej urzędników w ratuszu. Niektórzy będą pracować w domach. Rano przed pracą wszyscy urzędnicy będą przebadani pod kątem temperatury i zostaną zdezynfekowani. Jeśli ktoś będzie miał stan podgorączkowy to nie zostanie dopuszczony do pracy. Władze zaznaczają, że miasto pracuje cały czas, śmieci są wywożone, woda jest dostarczana, a ulice sprzątane.