Odkręcono ważne elementy zapory. Władze Darłowa ostrzegają złodziei

Władze Darłowa poinformowały nas, że odkręcone elementy to składające się z sześciu części specjalne urządzenie zabezpieczające sztywność i szczelność zapory, bez którego w przypadku cofki nastąpiłoby zalanie Darłówka Zachodniego, powodujące wielkie straty.

- Istnieje podejrzenie, że sprawca za pomocą kilku specjalistycznych kluczy odkręcił to urządzenie, po to aby za pomocą węży z wodą spłukać nieczystości do kanału z części nabrzeża, gdzie prowadzone jest filetowanie ryb. Czy je wyrzucił, czy zabrał ze sobą, nie wiadomo. Zapewne był nieświadomy, że działa na szkodę mieszkańców Darłówka - mówi Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy darłowskiego ratusza i dodaje, że oprócz tego dochodzi również do niszczenia specjalistycznych uszczelek poprzez niedozwolone wkładanie desek i węży pomiędzy beton i dolną część zapory, co powoduje nieszczelność zapory.

Jak informują władze miasta pięciometrowy odcinek takiej uszczelki kosztuje 60 euro, a klej i robocizna drugie tyle.