Nowe obostrzenia i spore obawy przedsiębiorców z regionu

Obniżenie limitu miejsc do 30 procent w restauracjach, hotelach i obiektach sportowych - m.in. takie zmiany wejdą w życie już od 15 grudnia. Ponad limit do lokalu będzie mogła wejść tylko osoba zaszczepiona. Ministerstwo Zdrowia na konferencji prasowej we wtorek poinformowało, że to przedsiębiorca będzie musiał zweryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona. Kwestia ta ma zostać zapisana w ustawie.

- My jako pracodawcy nie mamy obecnie umocowania prawnego do sprawdzania certyfikatów klientów. Możemy wyłącznie weryfikować z obostrzeń tylko naszych pracowników. Chciałbym, żeby takie prawne zapisy zostały wprowadzone odgórnie. Nie może być tak, że każdy z właścicieli restauracji będzie miał swoje wytyczne - mówi nam Paweł Breszka, właściciel restauracji Casa Nostra w Darłówku. Jednocześnie dodaje, że najważniejsze dla niego jest to, żeby nie zamykano branży i nie wprowadzano całkowitego lockdownu. - Na niczym innym mi nie zależy, jak na tym, żebyśmy pracowali - dodaje.