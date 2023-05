Nordic walking do 66 km od Darłowa. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 6 - 7 maja

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Darłowa? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać w okolicy Darłowa na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Szlaki nordic walking w pobliżu Darłowa Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Darłowie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca GR3miasto Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak im. Jana Frankowskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,64 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 27 m

Suma zejść: 21 m Amatorom nordic walking z Darłowa trasę poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Jeden z najkrótszych szlaków turystycznych województwa zachodniopomorskiego można odnaleźć w Kołobrzegu. Szlak znakowany jest kolorem zielonym i nosi imię wielkiego społecznika, miłośnika Kołobrzegu - Jana Frankowskiego, który zasłużył się jako twórca pierwszego powojennego przewodnika po mieście i okolicach. Pasjonat książek, mistrz bibliotekarstwa. Przebieg szlaku:

Latarnia Morska ,ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, ul. Rzeczna, ul. Emilii Gierczak, ul. Armii Krajowej, ul. Budowlana, ul. Kamienna, ul. Bogusława X, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela. Atrakcje, ciekawe miejsca: Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Bindaż grabowy - urokliwa aleja ściśle obsadzona grabami, których korony splatają się ze sobą tworząc rodzaj sklepienia. Pierwotne założenie przestrzenne powstało już w XIX wieku, na przestrzeni ostatnich lat bindaż przeszedł gruntowną renowację, a tym samym odzyskał blask z czasów przedwojennych.

Regionalnego Centrum Kultury - miejsce gdzie odbywa się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych - koncerty, spektakle recitale oraz wystawy. W sezonie letnim funkcjonuje także scena plenerowa.

Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza - urokliwy bulwar biegnący wzdłuż Parsęty.

Muzeum Oręża Polskiego - Dzieje Oręża Polskiego - wystawa przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Ponad 70 pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii eksponowane są w sali techniki oraz na wystawie plenerowej. Wystawy stałe: dzieje oręża polskiego, zaślubiny z morzem.

Kamienica mieszczańska z XV w. - jedyna pamiątka po bogatych hanzeatyckich czasach. Późnogotycka kamieniczka mieszczańska zbudowana w XV wieku, należała do rodziny Schliefenów. Obecnie miejsce wystaw czasowych muzeum.

Ratusz - to najważniejsza, świecka budowla miasta, ze względu na koleje losu do dnia dzisiejszego nie zachowywał się pierwotna bryła. „Dzisiejszy” Ratusz wybudowano w latach 1829-1832 roku, wg. Projektu Karola Fryderyka Schinkla, obecnie jest siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Poszukiwaczy tajemnic i legend powinna zaciekawić tajemnicza „głowa” i postacią Adebara, rozwiązania zagadki należy szukać na murach ratusza.

Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP - najcenniejszą budowlą miasta jest monumentalny pięcionawowy kościół wzniesiony na przełomie XIV/XV wieku, który stanowi doskonały przykład gotyku pomorskiego. Jest to jedyny w Polsce 5 nawowy kościół z zabytkowym wystrojem wnętrz, zainteresowanie turystów wzbudzają kule armatnie wmurowane w mury, a także cztery krzywe filary, których odchylenie od pionu wynosi około 60 cm.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pieszo z Dąbek do Dąbkowic i nazad :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 458 m

Suma zejść: 455 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca Lemur36

Odpoczywając kilka dni nad Bałykiem w Dąbkach, zrobiliśmy wycieczkę do jednej z najmniejszych osad nad morzem - Dąbkowic. Jest to osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo na mierzei między jeziorem Bukowo a Morzem Bałtyckim. Według danych z 28 września 2009 roku osada miała 4 stałych mieszkańców. Jest to bardzo urokliwe miejsce a największą zaletą są szerokie, bezkamienne plaże i brak tłoku nawet w ścisłym sezonie :)

