Nordic walking do 66 km od Darłowa. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 29 - 30 czerwca

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking niedaleko Darłowa? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Darłowa na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking z Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Darłowie. W sobotę 29 czerwca według prognozy pogody ma być 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 30 czerwca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 28°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 68%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa PO RAZ trzeci Miasteckie jeziora lobeliowe - 13.01.2024 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,11 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 820 m

Suma zejść: 823 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca Wycieczka_z_przewodnikiem

PO RAZ TRZECI miałem okazję przejść trasę w okolicach Miastka. Tym razem w zimowych warunkach... było jak zawsze pięknie. Poniżej wklejam opis trasy z bloga. Oczywiście opis dotyczy trasy kiedy szedłem wiosną 2020 roku.

Piękna słoneczna pogoda sprzyja pieszym wędrówkom. Coraz większy problem sprawia mi jaką trasę wybrać? Tu byłem, tam byłem, tam mi się nie chce jechać i tak w kółko…………. Trzeba było się jednak zdecydować gdzie kolejna trasa. Tym razem „padło” na okolice Miastka. W pobliżu tego niewielkiego miasteczka w województwie pomorskim jest sporo ciekawych tras. Podróż samochodem z Koszalina zajmuje niecałą godzinę (Koszalin – Miastko ok. 65 km). Po przybyciu na miejsce wymarszu zazwyczaj ciężko znaleźć bezpieczne miejsce gdzie można zostawić samochód. Tym razem bez problemu udało się zaparkować. Miałem wrażenie, że w Miastku jest sporo parkingów i miejsc.....ale, ale ja nie o parkingach miałem pisać.

Jak wyglądała trasa? Wyruszyłem ulicą Marii Konopnickiej szlakiem „Krainy lasów i jezior” (oznakowanie niebieskie). Szlak ten pokrywał się na pewnym odcinku ze szlakiem „Krajobrazów młodoglacjalnych (oznakowanie zielone). Początek trasy to piękne krajobrazy i panoramy. Liczne oczka wodne, soczysta zieleń łąk, pola obsiane zbożem, nieliczne domostwa. Po drodze mijałem osady Węgorzynko, Przęsin i kierowałem się w stronę dwóch jezior: Kamień i Orle. Przed dotarciem do jezior szlak, mimo iż dobrze oznakowany sprawiał wrażenie jakby dawno nikt nim nie szedł. Częściowo zarośnięty, ale bez problemu dało radę przejść. Po wyjściu na drogę asfaltową zauważyłem przy drodze potężny głaz narzutowy. Jest to pomnik przyrody nieożywionej (na zdjęciu pod wpisem).

Wspomniane powyżej jeziora to jeziora lobeliowe, które swoją nazwę zawdzięczają roślinie lobelii jeziornej. Warto dodać, że są to bardzo czyste zbiorniki wodne i znajdują się jedynie w północno – zachodniej części Polski. Oczywiście zrobiłem kilka zdjęć. Była też okazja do krótkiego odpoczynku na powalonym pniu drzewa.

Kolejny etap wędrówki w kierunku Lubkowa i rezerwatu jezioro Smołowe. Tutaj mała niespodzianka bowiem na wysokości jeziora zauważyłem tabliczkę, na której był napis mówiący o tym, że w tym miejscu na wysokości 180 m.n.p.m. znajduje się źródło rzeki Brdy (długość rzeki 238 km) – przyznaję się bez bicia, że nie miałem pojęcia gdzie znajduje się źródło tej rzeki. Brda jest lewym dopływem Wisły i wpada do królowej polskich rzek w pobliżu Bydgoszczy.

Przechodząc przez wieś Lubkowo schodzę na inny szlak żeby dojść z powrotem do Miastka. Wybieram szlak po dawnej linii kolejowej (Łeba – Lębork – Bytów – Polanów). Początek tej części trasy niezbyt ciekawy ponieważ trzeba iść jakby w wąwozie, po lewej i po prawej stronie usypane wały. Kolejna część trasy zdecydowanie ciekawsza jeśli chodzi o walory widokowe. Przejście jest na usypanym wale, na którym ułożone było torowisko. Po drodze zachowały się charakterystyczne wiadukty kolejowe.

Po przejściu około 22,5 kilometra powracam do punktu wyjścia. Mimo odległości nie czuję zmęczenia. Trasa lekka, łatwa i przyjemna. Polecam wszystkim piechurom ceniącym sobie ciszę, spokój i piękno otaczającej przyrody.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Darłowa

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,14 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 074 m

Suma zejść: 1 070 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca GR3miasto

Dzień Zakochanych był wspaniałą okazją na "randkę z wydmami". Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry Wybrzeża Słowińskiego, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Czołpinem a Łebą. Prawie 30 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego!

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Darłówko - przesmyk z jez. Kopań Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 422 m

Suma zejść: 461 m Amatorom nordic walking z Darłowa trasę poleca Wojciechstypa Spacer plażą z Darłówka do przesmyku łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Przy niskim poziomie wody w jeziorze i niezbyt dużej fali na Bałtyku przesmyk jest "nieczynny", czyli nie ma bezpośredniego połączenia jeziora z Bałtykiem. Powrót do Darłówka trasą pieszo - rowerową na wale pomiędzy jeziorem a morzem.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.