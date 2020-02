"Noc żywych gier" już w najbliższy piątek w Darłowie

- Ostatnie spotkanie było naprawdę udane, więc ruszamy z cyklicznymi spotkaniami co dwa tygodnie. Oczywiście, jeśli będą zmiany poinformujemy was o tym, a tymczasem spędźcie najbliższy piątkowy wieczór ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną grając w nowoczesne gry planszowe razem z nami - zachęca Maciej Przybytniak z Klubu Psia Kostka. - Do waszej dyspozycji będzie sporo gier dla zaawansowanych graczy jak i dla tych dopiero stawiających swoje pierwsze kroki w świecie gier planszowych. Będą gry do „móżdżenia” i gry do zabawy. Gry dla najmłodszych też się znajdą jeśli będziecie chcieli odwiedzić nas ze swoją najmłodszą dziatwą - dodaje.

Z tego względu, że wydarzenie rozpocznie się dosyć późno organizatorzy proszą aby dzieci do lat 16 były ze starszym opiekunem lub rodzicem. Na spotkanie można przynieść własny prowiant. Start o godz. 20:00 w Poczekalni Kultury przy ul. Bogusława X 28 w Darłowie.