Niepełnosprawność nie może być przeszkodą. 21-latka z Darłowa będzie zdawać maturę, daje innym siłę i wiarę

Co po maturze? - Jeśli Justyna zda maturę i będzie chciała iść na studia, to pójdę razem z nią. Spełni się przy okazji również moje marzenie – mówi jej mama.

Misja do zrealizowania

Mama maturzystki przyznaje, że życie z niepełnosprawnością na początku było trudne. - Padały pytania o to jak żyć. Później zaczęłam uświadamiać sobie, że tak jest i trzeba się przyzwyczaić, ruszyć do przodu. Wyznaczyłam sobie to jako misję - pokazać światu, że osoby niepełnosprawne mogą uczyć się w szkole między dziećmi zdrowymi. Aby i one poznały, że niepełnosprawni są i można się z nimi dogadać. Te osoby nie są zamknięte w swoich domach, w swoich ciałach, one myślą i czują. Chcą też spełniać swoje marzenia – mówi Karina.

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół objawów określający różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej.