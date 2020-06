Nielegalne gruzowisko na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich w Sławnie [ZDJĘCIA]

Billboardy z hasłem „Wybierz Serce Polskiego Wybrzeża” już promują wakacje w powiecie sławieńskim

1 czerwca wystartowała zakrojona na ogólnopolską skalę kampania promująca wakacje w powiecie sławieńskim. Organizatorzy zapraszają do zrobienia selfie z billboardem, co jest przepustką do otrzymania atrakcyjnych rabatów.