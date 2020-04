Nie ma porozumienia z wędkarzami morskimi. Będą kolejne protesty i blokady portów [ZDJĘCIA]

Nasze zapytanie w sprawie armatorów wysłaliśmy do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. - W związku z trudną sytuacją rybaków rekreacyjnych zapewniamy, że przygotowaliśmy kwotę 20 milionów złotych na wypłatę rekompensat właścicielom jednostek w związku z zakazem połowu dorsza obowiązującym od początku 2020 roku. Trwa procedura legislacyjna, która umożliwi wypłatę przewidzianych środków zgodnie z prawem - napisało nam biuro prasowe MGMiŻŚ. Ministerstwo przewiduje, że pieniądze zostaną wypłacone do końca drugiego kwartału obecnego roku.

Jak informował nas w styczniu Andrzej Antosik, prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego w Darłowie, do końca pierwszego kwartału tego roku miały zostać wypłacone odszkodowania. - Napisano nam pismo, że ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą dotrzymać zapisów porozumienia - informuje nas Andrzej Antosik.

- Minister gospodarki morskiej nie dotrzymał podpisanego z nami porozumienia. Mają być tylko rekompensaty w kwocie łącznej 20 mln złotych, a średnio każdy ma dostać po 200 tys. złotych. Za złomowanie armator musi płacić średnio około 50 tys. złotych, podatek 19 tysięcy, czyli na rękę może z 80 tys. by zostało. Tego już się nie mówi. Ta propozycja jest śmieszna. Ona byłaby do przedyskutowania, gdyby mówiono o rekompensatach netto za niełowienie w tym roku, nie licząc złomowania. Tutaj tego nie ma. Poza tym są to pieniądze wirtualne, stąd decyzja o naszym proteście - wyjaśnia Andrzej Antosik.