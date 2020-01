NFZ będzie finansowo wspierał plany szpitala w Sławnie. Lecznica liczy też na pomoc gmin [ZDJĘCIA]

Oprócz posła Czesława Hoca i starosty sławieńskiego Wojciech Wiśniowskiego byli obecni zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia -Wojciech Włodarski oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie - Tomasz Walasek.

- Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie oraz jego przyszłości. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali istotną rolę i zadanie, jakie pełni w systemie zdrowotnym sławieńska placówka. Silny szpital w powiecie sławieńskim pozwoli na odciążenie eksploatowanego nadmiernie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz zahamuje wypływ pacjentów poza nasze województwo - informują władze powiatu sławieńskiego. Wszyscy rozmówcy podkreślali, że w ostatnich trzech latach szpital wykonał ogromny krok do przodu, stabilizując swoją sytuację finansową i zamykając lata budżetowe wynikiem dodatnim. Cały kontekst rozmów zmierzał do tego, aby w niedalekiej przyszłości, przy niewielkiej korekcie świadczonych usług przez Szpital Powiatowy w Sławnie, doprowadzić do stworzenia stabilnej i realnej oferty świadczonych usług szpitalnych, adekwatnej do specyfiki regionu i odpowiadającej na potrzeby mieszkańców. Mówiono również o możliwościach rozwojowych szpitala w zakresie m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Sławnie i w Darłowie.