Najlepsze życzenia wielkanocne od włodarzy z powiatu sławieńskiego [ZDJĘCIA]

- Mamy pandemię, o której nie możemy zapomnieć. Ja traktuję to jako wyzwanie, pewną próbę z którą się nigdy nie zetknęliśmy, ale z którą wygramy. Wygramy i wkrótce będziemy mogli się spotykać, tak jak to było tak niedawno. Nie żartujmy sobie z tego, zostańmy w domach, stosujmy zasady bezpieczeństwa, spędźmy te najbliższe chwile z rodziną. Niech to będą chwile pewnych przemyśleń, wyciągnięcia pewnych wniosków - mówi Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo w filmie zamieszonym na swoim facebookowym profilu.

Do życzeń dołącza również burmistrz Darłowa, który zaapelował po raz kolejny do mieszkańców o zachowanie dystansu. - Nośmy maseczki, jeżeli je już mamy. Jako samorząd zadbamy o to, żeby państwo w najbliższych dniach dostali je, by można było poruszać się po ulicach tylko z maseczkami - mówi Arkadiusz Klimowicz. - Życzę, żeby te święta były niepowtarzalne, jak najlepsze - dodaje.