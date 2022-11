Na weekend do Darłowa [25-27.11]. Zapowiada się wyjątkowe widowisko

W niedzielę 27 listopada o godz. 18:00 na scenie darłowskiego kina "Bajka" zaprezentują się liderki i liderzy tańca nowoczesnego znani ze szkół tańca naszego regionu.

- Założeniem wydarzenia jest, aby obok uczniów wystąpili ich mistrzowie, dlatego oprócz wychowanków na scenie pojawią się również trenerzy i instruktorzy tańca. To oni od wielu lat swoją pasją zarażają najmłodszych, pomagają osiągać sukcesy, pracują nad motywacją nie tylko w karierze sportowej -zapowiadają organizatorzy.

Bilety na wydarzenie są w cenie 30 zł i 20 zł (ulgowy dla uczniów szkół podstawowych i średnich).

- Ostatnich 10 biletów zostało na to wydarzenie – zatem kto w to wchodzi – tego zapraszamy do kasy. Bilety gorące - dodaje Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

A jeszcze w piątek...

W piątek 25 listopada o godzinie 18:00 w Poczekali Kultury w Darłowie odbędzie się kolejne spotkanie z darłowskim pisarzem Bogusławem Janiczakiem. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Darłowie Joanna Witkowska rozmawiać będzie z autorem o jego najnowszej książce pt. “Noc manekina”.