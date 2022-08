Na Reggaenwalde Festiwal do Darłowa. Weekend (12-15 sierpnia) pełen imprez

Bębny i inne przeszkadzajki będzie słychać w Darłówku już od piątku 12 sierpnia. To właśnie w ten dzień rusza jedna z największych imprez tego lata w tym mieście. Reggaenwalde Festiwal rozpocznie się od godz. 15:30 na skwerze przy Hotelu Apollo w Darłówku Wschodnim. Tam odbędą się uliczne otwarte warsztaty bębniarskie dla wszystkich. Po nich nastąpi parada bębniarzy na teren festiwalu - Darłówko Zachodnie, Port/Ul. Nadmorska.Tutaj wstęp jest płatny, potrzebne są bilety. Więcej na kupbilecik.pl

Pierwszego dnia festiwalu o godz. 17:00 rozpoczną się koncerty. Na scenie tego dnia usłyszymy m.in. The Bartenders, Kapela ze wsi Warszawa, Vavamuffin. Następnie soundsystemowy after do świtu. Drugiego dnia - w sobotę 13 sierpnia na scenie m.in. Dawid Albaaj i Gooral/Paprodziad.

Ponadto na terenie imprezy organizator zaplanował: Przystanek Bengal - czyli wegetariańska uczta, stoiska festiwalowe, gastronomia, Eko Wioska Dziecięca, pole namiotowe, stoisko My3Koty i Psy.